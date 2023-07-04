Bahçeli: Kuran yakan kendini yakmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, İsveç'te Kuran yakılmasına tepki gösterdi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır. Yani beka düzeyinde bir tehdit olmadıkça cihada ruhsat yoktur. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir.

Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kuran yakılması, inancımıza hakaret ve insanlık değerlerine hıyanettir. Kuran okumak ilahi nasip ve nimet, yakmak ise soysuzluktur.

Kuran'ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğüyle değerlendirilemez. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kuran'ı Kerim bir kağıt parçası değildir. Tüm dünya ateşe verilse bile yüce kitabımızın tutuşması asla mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmıştır. Kuran yakan cehennemin dibini boylamıştır.

Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kandil’in düzmece mahkemesi değildir, asla da olamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmış demektir. Dış işgal cephesine omuz vermek selam çakmak hiçbir partiye bir şey kazandıramayacaktır. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetiminde olmamalıdır

Fransa'da başlayan olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa ve Kocaeli'nde ateşle oynadıklarını buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi iç huzursuzluğa hapsetmek isteyenlere müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur.

Türk milleti, İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır.