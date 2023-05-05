Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitinglerini hedef aldı: 'Bölücülüğün meydan okuması'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çorum mitinginde konuştu. Konuşmasında, Millet İttifakı'nın Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef alan Bahçeli, "Bir demokrasi şölenine değil, bölücülüğün meydan okumasına, azgınlığın, terör severlerinin intikam çığlıklarına sahne oldu" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
- Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.
- Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.
- Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.
- The Economist terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini iddia etmiş. 7 düvel 14 Mayıs’ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri son kozlarını oynuyor. Paravan Kılıçdaroğlu’nun arkasında duruyorlar. 14 Mayıs için mual hayal kuruyorlar. Etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş Türkiye için ayin yapıyorlar, hevesleri boşunadır.