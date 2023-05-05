Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitinglerini hedef aldı: 'Bölücülüğün meydan okuması'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çorum mitinginde konuştu. Konuşmasında, Millet İttifakı'nın Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef alan Bahçeli, "Bir demokrasi şölenine değil, bölücülüğün meydan okumasına, azgınlığın, terör severlerinin intikam çığlıklarına sahne oldu" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle: