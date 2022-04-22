Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Zifiri karanlığa mahkum edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bahçeli isim vermeden, elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve elektriği 2,5 ay sonra kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.
Bahçeli, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin açıklamalarının bir bölümü şöyle: