Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Zifiri karanlığa mahkum edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli isim vermeden, elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve elektriği 2,5 ay sonra kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Bahçeli, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"23 Nisan 1920 öyle bir tarih anıdır ki, küllerinden yeniden doğup tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele’yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesidir. 23 Nisan 1920’de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin ufkunu aydınlatmış, işgal unsurlarını yakıp yıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir. Milli egemenliğin tecelligahı olan Meclisi’miz Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle buluşturan kahramanlık numunesi, Gazi’lik timsalidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız münasebetiyle, sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum.

'Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları rezalettir'

Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir

İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920’de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir. Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir."