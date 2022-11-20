MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında gerçekleştirilen mitingde konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek isteyen, İstanbul Borsa'nın yükselişinden dolayı rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Bu Kılıçdaroğlu, tasfiye memurudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Zillet İttifakı karanlık bir projedir'

"Milli ilerleyişimizi durduramayacaklar. Türkiye Yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir, menzile doğru ilerlemektedir. Zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere karşı koyacak mısınız?

Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlardır. Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek projeleridir. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleri ile anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.

Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var. Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek istenmektedir. Dışarıda taviz türbülansına kapılan, içeride ise yalan talan politikalarına bel bağlayan muhalefet partileri Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır.

'Tek adam yönetimi' diyenler yozlaşmanın çukurundadır'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'tek adam yönetimi' diyenler yalancıdır, yozlaşmanın çukurundadır, 'istibdat, şahsım rejimi' diyenler, utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler on numara müfteridir. Türkiye siyasi müflislerin hafsalasının dahi alamayacağı bir seviyeye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tırmanmıştır. Hakikat gün gibi ortadadır. Bu hükümet modelinin dünyada hiçbir yönetim sistemine benzemediğini ileri sürenlere 1921'de aynı minvalde eleştirilere maruz kalan Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle cevap veriyorum: 'Biz bize benziyoruz. Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve edeceğiz inşallah.'

Bize benzemeyenlerin, yani Türk milletinin hasletlerine ileri ölçüde yabancılık çekenlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı gelmesi onların ayıbı, onların arızası, onların açmazı, onların vebalidir.

'Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur'

Son bir yılda rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsa'sı Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek isteyen, İstanbul Borsa'nın yükselişinden dolayı rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Bu Kılıçdaroğlu, tasfiye memurudur.

Cumhuriyet Halk Partisi, aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altındadır. Bu zillet zihniyeti ne söylerse söylesin, hangi iftiradan medet umarsa umsun, bugün devlet çok daha güçlü, millet çok daha umutlu, gelecek çok daha aydınlıktır.

'Vakit dökülen kanların hesabını sorma vaktidir'

Terörle mücadele çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Dost görünümlü şaibeli ülkeler, kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da Taksim'de yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır.

Dün gece yarısı yapılan harekatla teröristlerin mağara, barınakları vurulmuştur. Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir, vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. TSK'yı tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

CHP'nin bir grup başkanvekili teröristin hangi örgüte ait olduğu muamma sözlerini ağzından çıkarmıştır. Teröriste terörist diyemeyen kim varsa teröristin eylem ve fikir yoldaşıdır. Katile katil diyemeyenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken, malum partiler hala somut delil peşindeler. Zillet partileri ağız birliği etmişçesine suyu bulandırma derdindeler."