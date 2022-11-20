DP Genel Başkanı Uysal'dan Altılı Masa açıklaması: Anayasa çalışmasını da kamuoyuyla paylaşacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa’nın 28 Kasım’da Demokrat Parti ev sahipliğinde yapacağı toplantıya ilişkin, “28 Kasım’da sadece Altılı Masa toplantısı yok. 28 Şubat’ta açıkladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifimizi anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da beraberinde farklı bir programla inşallah kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Altılı Masa’nın yapacağı dokuzuncu toplantıya ilişkin bilgi veren Uysal, şunları söyledi:

“Sayın genel başkanları hafta içinde ziyaret ederek gündemle ilgili fikirlerini hep beraber istişare edeceğiz. Demokrat Parti olarak özel bir gündemimiz yok. Ama Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı gündemi var. Bu can yakıcı gündemle beraber yarınlara dair seçimin, siyasetin bir stratejik bir öncelik, bir zamanlama meselesi olduğu bilinciyle kendi planlamamız dahilinde süreci etkin bir şekilde yürütmek için toplantı hazırlıklarımızı da beraberinde yapacağız.

28 Kasım’da sadece Altılı Masa toplantısı yok. 28 Şubat’ta açıkladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifimizi anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da beraberinde farklı bir programla inşallah kamuoyuyla paylaşacağız." (ANKA)