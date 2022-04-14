'Bahçeli İYİP yöneticisini partiye çağırdı' iddiası

İYİP'te Teşkilat Başkanlığı görevinden alınan ancak Başkanlık Divanı'ndaki görevine devam eden Koray Aydın'a ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Halktv'den İsmail Saymaz, Bahçeli'nin "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" sözleriyle Koray Aydın'ı işaret ettiği iddiasına yer verdi.

"Dün İyi Parti çevrelerini yokladım" diyen Saymaz, "Koray Aydın, Bahçeli'nin doğrudan kendisine seslendiğini düşünüyor. İki nedenle: Hem Ağıralioğlu'nun MHP geçmişi yok. Hem de 'Uşak' sözcüğü bir vakitler Bahçeli ile Aydın arasındaki şakalaşmalarda çok defa sarf edilmiş. Bu, Trabzonlu Aydın'ın sıklıkla kullandığı bir sözcük. Ancak MHP'den Aydın'a bir haber ya da elçi gönderilmemiş. Zaten Aydın da çevresine 'Asla!' diyor" aktarımında bulundu.