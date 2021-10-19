Bahçeli: İttifak ortağı olarak gerekirse hesap veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bir teröristin yeri ise demir parmaklıkların ardıdır" diye konuştu. İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Vergi sistemi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Millet ne diyorsa onu yapacağız.
- CHP istismar eder, İP inkar eder, HDP ise mayasına uygun şekilde ihanet üstüne ihanet eder. İstismarcılara izin vermeyeceğiz, inkarcılara prim vermeyeceğiz. Meclis'te sosyal gelişmeyi, insanımız refahını amaçlayan kanuni düzenlemelere sırt çeviren siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir.
- Sandık er meydanına çıktığında bunlar dünyanın kaç bucak olacağını görecekler. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan da olacaklardır.
- Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi şahsıma yönelik, 'Bahçeli krizlerin ortağıdır' demiş. Halt etmiş, küçük aklının dibini sergilemiştir. Ortada bir kriz yoktur. Cumhur ittifakının ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa da seve seve veririz. Biz krizlerin değil insanımızın dert ortağıyız.
- Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimize sosyal güvenliğiniz olacak diyor. Çalışmanın iyisi kötüsü olmaz zira rızkın iyisi kötüsü olmaz. Ne var ki asıl mesele kağıt toplayan kardeşlerimizi rahatlatmak değil onları daha güvenli daha insani şartlarda çalışabilmelerinin önünü açmaktır. Bunun ilk yolu da eğitimdir. Kılıçdaroğlu abuk sabuk vicdan hatırlatması yapacağına cahilse konuşacağına öncelikle kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inceli bu işe nasıl ve neden başladıklarını incelemelidir.
- Osman Kavala Soros'çudur, Demirtaş teröristtir.
- Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir.
- Türkiye olarak Afganistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü tanımanın yanı sıra, sosyal ve ekonomik gelişimine de destek vermeliyiz.
- Tıpkı Humeyni gibi, Türkiye’ye gelmesini bekledikleri Fetullah Gülen’e fazla umut bağlamasınlar, çünkü teröristbaşı Gülen’in geldiği gün öldüğü gün olacaktır.