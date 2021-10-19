Bahçeli: İttifak ortağı olarak gerekirse hesap veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bir teröristin yeri ise demir parmaklıkların ardıdır" diye konuştu. İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: