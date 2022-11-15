Bahçeli: HDP'nin siyaset dünyasında yer almasına bir saniye tahammül edemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

"Bildiğiniz gibi '2023'e doğru aday belli karar net' mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. Samsun'da mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye'yi zilletin 6+1 kumar masasına bırakmayacağız" diyen Bahçeli, "Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır, terörün hiçbir şekli masum değildir, terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün bir mücadeledir" ifadesini kullandı.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti: