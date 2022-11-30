Bahçeli havuz medyasını bombaladı: 'Edepsiz, bilgisiz ve cibilliyetsiz...'

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında bazı ekran yüzlerine yönelik eleştirisini köşesine taşıdı.

Ataklı, Bahçeli’nin kastettiği “edepsiz, bilgisiz ve cibilliyetsiz” olan kişilerin iktidara yakın isimler olduğu görüşünü dile getirdi.

Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Her hafta salı günleri duyuyoruz artık MHP Genel Başkanı’nın sesini. Dün yine kürsüye çıktı Bahçeli ve yine esti gürledi. Ancak konuşmasının bir bölümündeki cümleler çok ilgimi çekti.

Aynen şunu söyledi Bahçeli:

“Potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmektir. Terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır. Bunlardan bıktık, usandık. Edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye’nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekâtı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır.”

Ekranlarda elde sopa operasyon bilgileri veren pek çok gazeteci ya da akademisyen var. Muhalif medyada ise bu tür programlar hiç yok. Bu durumda Bahçeli’nin kastettiği “edepsiz, bilgisiz ve cibilliyetsiz” olanlar hep saraya yakın isimler.