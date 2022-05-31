Bahçeli Gezi Direnişi'ni hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konuşmadan bazı başlıklar şöyle:
- Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir. Bunların meselesi ağaç değil. Böyle gündemleri asla yok. Müşterek gayeleri kriz çıkarmaktır. Yeni bir Gezi kalkışması çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
- Teröristlerin elindeki silahı veren de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecek?
- Bedelini ödesek de, şehitler versek de terörle mücadelede altın dönemi yaşamaktadır Türkiye. Son aylarda Ayn El Arap ve Tel Rıfat'tan ülkemize atılan roketler, bu silahların hepsi sözde müttefiklerimizce teröristlere verilmiştir. Bu kapsamda yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburiyet haline gelmiştir. Tehdit nereden doğuyorsa, oralar meşru hedeftir. Caniler hedeftir. En başta Tel Rıfat ve Menbiç özgürleştirilmelidir.