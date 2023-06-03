Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini kabul etmedi

İddiaya göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Bahçeli’ye teklif götürdü. Ancak Bahçeli bu teklifi geri çevirdi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bahçeli’nin Erdoğan’a ‘kabineyi istediğiniz gibi kurabilirsiniz’ dediği İçişleri Bakanı Soylu’nun görevine devam etmesi konusunda ise herhangi bir ısrarının olmadığı öne sürüldü.

Bahçelinin kabul etmediği Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Fuat Oktay’ın devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü için ise Çağatay Kılıç’ın adının geçtiği kulislerde konuşulanlar arasında.

Öte yandan Soylu’nun kabinede yer alması beklenmiyor. Soylu için Meclis İdare Amirliği görevi düşünüldüğü iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı görevi için ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu göreve getirilmesi bekleniyor.