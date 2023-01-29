Bahçeli: Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da gerçekleştirilen "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimleri ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır. Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

'Bu emanet çiğnenmeyecektir'

Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir. İtibar cellatları devreye girmektedir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir.

'6'lı ganyana bu aklı kim vermiş'

Kızılelma ülküsünü, İHA'ları görünce ödleri patlıyor. Muhalefete siyasi şok geçirmektedir. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.

6'lı masadaki rekabet iradelerine haciz koymuştur. 6'lı masanın ortak açıklamasında Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. 6'lı ganyana bu aklı kim vermiş, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?

'Erdoğan'ın adaylığı meşrudur'