Bahçeli: Enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'ne katıldı.

"Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanrılar ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar" diyen Bahçeli, "Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz. CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir" diye konuştu.