Bahçeli: Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. "Hükümet istifa" diyen tribünleri hedef alan Bahçeli, "Herkes haddini ve yerini bilmeli" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor. Felaketten siyasi rant devşirmeye çalışanlar bozguncudur Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Şu ana kadar 287 çadır kent kurulmuştur. İster istemez bazı eksikliklerin, amaçlanan hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması normaldir, olağandır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir.

'Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur'

Bazı futbol müsabakalarında hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, depremde hayatını kaybedenlere vahim bir saygısızlıktır. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla mücadele ettiği süreçte Türk sporunu siyasileştirmeye çalışanlar, alçakça bir kurgunun içindedir. Spor demek, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaosa heves etmek, bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur.

Herkes haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. TFF ve kulüpler tarih ve millet önünde, milli, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır. Bu olana kadar Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır? (Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ı hedef aldı) Edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır.

'Kılıçdaroğlu komadadır'

CHP Genel Başkanı demiş ki: 'Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş götüremediniz'. Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu komadadır, kendi içinde korkunç çelişkilere gömülmüştür. Hiç durmadan provokasyon yapan, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır."