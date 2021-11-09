Bahçeli: CHP'ye oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı konuşmasında CHP'yi hedef aldı.
"CHP yönetimi terörle mücadeleye hayır diyerek tarihin en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır. CHP yönetimi, PKK'ya evet Türkiye'ye hayır demiştir. HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. PKK'nın eline avucuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır" diyen Bahçeli, "Mehmetlerimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, kadınlarımıza bebeklerimize ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP'dir ve bu güvenlik sorunu parti tarafını şeytandan yana kullanmıştır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, konuşması boyunca CHP'yi hedef alan ifadeler kullanarak şöyle devam etti: