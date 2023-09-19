Bahçeli, CHP'li Tanrıkulu'nu hedef aldı: 'Milletvekilliği düşürülmeli'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurultay tarihini açıklayan Bahçeli, "17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14. Olağan Büyük Kurultayı'mızla da düğümlenecek il ve ilçe kongrelerimizi disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu hedef alan Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak ve sözde milletvekilinin ağzı, düşman ağzıdır. Aidiyeti Kandil mağaralarıdır" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı helikopterden atan, köyleri yakan Türk askeri değildir. Böyle bir hadise de vuku bulmamıştır. CHP yönetiminin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir."

"PKK'ya sözcülük yapan bir suçluya Hazine'den maaş verilmesi skandaldır, haramdır" diyen Bahçeli, "Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz şekilde işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

AYM'ye yüklendi

HDP'nin kapatma davasına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İYİP açıklaması

"İYİ Parti'ye 'komşu olalım' çağrısında bulunmuştunuz. Bu çağrınız hala geçerli mi?" sorusuna ise Bahçeli, "Mahalle'de komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" yanıtını verdi.