Bahçeli: Bu sistemin neresinde tek adamlığın lekesi var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da "Aday Belli Karar Net" başlığıyla düzenlediği mitingde konuştu.

Bahçeli "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz" dedi.

Başkanlık sistemini savunan ve altılı masayı hedef alan Bahçeli "Son 4 yılda parlamenter sistem olsaydı, terörle mücadele yapılamazdı. Bu sistemin neresinde tek adamlığın lekesi var? Bu düşüncelerimin neresinde abartı var?" diye konuştu.

Bahçeli geçen hafta Sivas'ta düzenlediği mitingin "birilerinin uykularını kaçırdığını" ileri sürdüğü konuşmasında "Kim hangi tuzağı kursun ayrışmayacağız, ayrılmayacağız. El ele gönül gönüle kızıl elmaya doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

Oylarını düşük gösterdiğini savunarak anket şirketlerini hedef alan Bahçeli "Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A’dan Z’ye Türkiye’dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır" diye konuştu.

HDP'ye bakanlık tartışması üzerinden altılı masayı hedef alan Bahçeli "Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet İttifakı’nın içinden en azında dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP’nin desteği ile büyükşehirleri kazanan belediyeler şimdi HDP’ye bakanlık açıklaması yapmaktadır. Bu zillete Türk milleti izin veremez. CHP’nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir " ifadelerini kullandı.

Bahçeli "Bu ittifakın çatısı alev almıştır. Altılı masa çatlamış, patlamıştır. Korkuya kapılan Kılıçdaroğlu inadına beraber olacağız demek zorunda kalmıştır" dedi.

'Biden'dan onay almadan adayımız budur diyemezler'

MHP Genel Başkanı "Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona ermesini dilediklerini söyleyen Bahçeli "Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetindedir. Bu ülke yönetimi artık ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Dünyadan Türkiye’nin derhal kınanmasını isteyen Yunanistan hükümetinin Avrupa’nın Ukrayna’nın ardından yeni bir savaş riski ile karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır" diye konuştu.

Bahçeli "Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helal-i hakkımızdır. Ayranımız kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar; denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler, alayını Allah’ın izniyle götürürüz. Ege’nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli yüksek enflasyona ilişkinse "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegâne rejimdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır" diye konuştu.