Bahçeli ara seçime kapıyı kapattı: 'CHP kapısındaki sıkışıklığı Türkiye'yi karıştırarak aralamaya heves etmesin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği ara seçim tartışmalarına değinen Bahçeli, bu talebin karşılıksız olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım" dedi.

'Ateşkesi iyimserlikle değil, ciddiyetle okumalıyız'

ABD ve İran arasındaki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Bu nedenle bugün ateşkes diye sunulan tabloyu saf dil bir iyimserlikle değil, devlet ciddiyetiyle okumak zorundayız" dedi.

Bahçeli, Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline karşı Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir "Dünya Barış Konseyi" mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye hedefi daha iyi anlaşılıyor'

Yeni "çözüm" sürecine ilişkin mesajlar veren Bahçeli, şöyle konuştu: