Bahçeli: Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak hastalıklıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin konuşan Bahçeli, "İhmal ve eksik olarak değerlendirilecek ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkarılacaktır. Biz de takipçisi olacağız ancak felakete siyasi bir içerik katmak için el ovuşturan kimler varsa samimi değildir, dürüst olarak da görülemeyecektir" dedi.

Bahçeli, "Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Sosyal medyadan provokasyona heves edenler hem alçak hem de ahlaksızdır. Acılarımız çok tazeyken Sayıştay'ın 2017 ile 2019 raporlarındaki bölümleri birden bire servis edip suçlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır" ifadesini kullandı.