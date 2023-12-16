Bahçeli: AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

"Dün itibarıyla yapılan aday adaylığı başvuruları sona erdi. Kısa süre içinde adaylarımızı belirleyeceğiz. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye yüzyılıdır. Tarafımız belli ve değişmedi" diyen Bahçeli "Ne söz verdiysek tutarız" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: