Bahçeli: AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.
"Dün itibarıyla yapılan aday adaylığı başvuruları sona erdi. Kısa süre içinde adaylarımızı belirleyeceğiz. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye yüzyılıdır. Tarafımız belli ve değişmedi" diyen Bahçeli "Ne söz verdiysek tutarız" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye’nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Demokrasiyi erozyona uğratan çirkef muhalefet kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüş, bununla da kalmayıp iç barış ve huzur ortamına kesif bir cephe açmıştır.
- Cumhur İttifak'ı olarak büyük resme odaklanıyoruz. Cumhur İttifakı kararını vermiş ve mutabakata vararak 31 Mart için yola çıkmıştır. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır.
- 2014 yılında Şeyh Said isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi, en başta Diyarbakırlı kardeşlerime ağır bir hakaret ve saygısızlıktır. Çünkü teröristlerin geçim kapısı Türk ve Kürt düşmanlığıdır.
- Somali Cumhurbaşkanı oğlunun bir vatandaşımızın trafikte ölümüne yol açmasından hemen sonra ülkesine çekip gitmesi, bunun üzerine muhalefetin dedikodu çarkını döndürmesi hep bu aymazlık ve kurnazlığa destektir. Elbette Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Türk adaletinin önünde hesap vermekle yükümlüdür.
- Ankaragücü ile Rizespor arasındaki müsabakanın bitiminden hemen sonra maçın hakemine yönelik yumruklu saldırı, bunun ardından olağanüstü bir ortamın yaratılması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetememesidir.