Bahçeli ‘Ahmetler makama’ demişti: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyım kararı 2 ay uzatıldı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.05.2026 , 13:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 , 13:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Ahmetler göreve” çağrısına rağmen Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyımın süresi uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
İktidara yakın yazarlardan Sinan Burhan, görevlerinden uzaklaştırılan ve yerlerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mayıs ayında görevlerine döneceklerini iddia etmişti.
Bahçeli ‘Ahmetler makama’ çağrısı yapmıştı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'taki bir konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.
31 Mart 2024'te yerel seçimlerinde Ahmet Türk, yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı yılın kasım ayında Ahmet Türk görevden uzaklaştırılmış, yerine Mardin Valisi kayyım olarak görevlendirilmişti. Belediye yaklaşık 1,5 yıldır kayyımla yönetiliyor.
