Bahçeli: Afganistan konusunda görüşümüz değişmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin "hızla değişen şartlarda" Afganistan'dan askerlerini tahliye etmesini "doğru ve yerinde bir karar" diye niteledi.

Afganistan konusunda "esasa ilişkin" görüşlerinin değişmediğini söyleyen Bahçeli "sis bulutu dağılırsa" diyerek Afganistan'da Türkiye'nin yeniden varlık göstermesi çağrısında bulundu. Bahçeli "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" ifadesini kullandı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nin "Türk Tarih Müzesi ve Parkı"nın açılışında konuşan Bahçeli şunları kaydetti:

"Üzerine basa basa diyorum ki, Anadolu'nun savunması, Anadolu'da yapılmaz, bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz. Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır. Ancak ihtiyaç hasıl olursa, emperyalizmin terörist taşeronları eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam alacağız sözüyle yeni bir bahane bulma çabasının yol açtığı sis bulutu dağılırsa, Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir. Bizim Afganistan konusunda esasa ilişkin görüşümüz değişmemiştir. Bunun yanı sıra, Kabil'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen hunhar terör saldırısını lanetliyor, kardeş ülke Afganistan'ın istikrara, güvenliğe, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuşmasını diliyorum."