Bahçeli: 50+1'i tartışmaya açmak masum bir talep değildir

MHP grup toplantısında yüzde 50+1 gündemi üzerine açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "50+1 konusunu tartışmaya açmak güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir" dedi.

Bahçeli'nin yüzde 50+1 gündemine dair açıklaması şöyle:

"CHP ile İP'in paçası tutuşmuş olacak ki genel başkanlar düzeyinde görüşmeleri sıklaştırmışlardır. İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Beni iyi dinlesinler; 50+1 anlatayım da ders alsınlar. Bu konuyu da daha fazla sündürüp sağa sola çekiştirmesinler. Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle, yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı Anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra da seçim şekli değişmemiştir. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde uygulanan ikinci usul; yüzde 40+10 ile seçilmesidir. Bu sistemde ilk rakibine yüzde 10 fark atan rakibin seçilmesi esas gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halkın seçtiği tüm sistemlerde demokratik meşruiyet gereğince salt çoğunluğun oylarıyla seçilmesi gerekliliktir. Bu konuyu tartışmaya açmak; yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir. Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu ulu orta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır"