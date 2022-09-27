Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı'nın Türkiye’ye girişi engellendi: 'Sindirme ve baskı uygulaması'

Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelmek isteyen Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya girişi engellendi.

Bağımsızlık Yolu ziyarette Kıbrıslı Türklerin yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’deki sosyalist çevrelere aktarmayı amaçlıyordu.

Engelleme gerekçesi N-82 kodu

Rahvancıoğlu'nun Ankara Esenboğa Havalimanı'nda girişinin engellenmesi için N-82 kodu gerekçe gösterildi. N-82 tahdit kodunda Türkiye dışından ülkeye giriş yapacak kişilerin ön izin almaları zorunlu tutuluyor.

Söz konusu uygulamayla kişinin ülkeye girişi, beş ay ila beş yıl arasında veya duruma göre süresiz olarak yasaklanıyor. N-82 tahdit koduyla ise yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’ye girişi ön izne bağlı tutuluyor. N-82 tahdit kodu, özellikle şimdiye kadar Türkiye’ye ziyarete gelen AKP iktidarına muhalif Kıbrıslı Türklere yönelik uygulandı.

'Geri adım atmayacağız'

Münür Rahvancıoğlu'nun bugün içerisinde Ankara’dan Kıbrıs’a hareket edecek bir uçakla adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır” diyerek engelleme girişimine tepki gösterdi.

Bağımsızlık Yolu heyeti Türkiye'de birçok sol ve sosyalist partiyle görüşmeler gerçekleştirecek. Bağımsızlık Yolu heyetinin yarın da Türkiye Komünist Partisi yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

'Sindirme hareketi olarak başlayan bir uygulama'

soL'a konuşan Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade, giriş engelinin "özellikle Kuzey Kıbrıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefette yer alan, açık muhalif kesimlere yönelik sindirme hareketi olarak başlayan bir uygulama" olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade

Mustafa Keleşzade, "Özüne baktığımızda, Türkiye’ye Kuzey Kıbrıs’tan ilericilerin girişinin engellenmesine çalışılıyor. Bizim görüşümüze göre bunun sebebi, Kıbrıs Türk halkı içerisinde ileri, aydın kesimlerin muhalefetini bastırmak, sindirmek istiyorlar" yorumunda bulundu.

Keleşzade, Münür Rahmancıoğlu'nun engellenmesi öncesinde, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, araştırmacı Ahmet Cavit An, eski CTP Milletvekili Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Gazeteci Aysu Basri Akter’in de Türkiye’ye girişine izin verilmediğini aktardı.

'Türkiye'ye girişin engellenmesi geçen yıldan beri devam ediyor'

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade'yle konuya ilişkin yaptığımız görüşme şu şekilde:

Bugün Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcı Münür Rahvancıoğlu’nun N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye girişinin engellenmesinin sebebi nedir?

Türkiye’ye girişin engellenme olayı 2021 senesinin haziran ve temmuz aylarından beri devam etmektedir. Özellikle Kuzey Kıbrıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefette yer alan, açık muhalif kesimlere yönelik sindirme hareketi olarak başlayan bir uygulama. Çeşitli yazarlar, aydınlar, gazeteciler ve siyasi figürlerin bugüne kadar Türkiye’ye girişleri engellenmeye çalışıldı.

Bunun son dalgası olarak da bugün Genel Sekreter Yardımcımız Münür Rahvancıoğlu’na giriş engeli konuldu. Daha önce de N-82 koduyla Türkiye’de devletin güvenliğine zarar veren kişiler iddiasıyla Kıbrıs’tan gelen kişilerin girişine izin verilmemişti. Şimdi de yine giriş engeli konulanların, özel izinle girişlerine bir kısıtlama getiriliyor.

'Kuzey Kıbrıs’tan ilericilerin girişinin engellenmesine çalışılıyor'

Özüne baktığımızda, Türkiye’ye Kuzey Kıbrıs’tan ilericilerin girişinin engellenmesine çalışılıyor. Bizim görüşümüze göre bunun sebebi, Kıbrıs Türk halkı içerisinde ileri, aydın kesimlerin muhalefetini bastırmak, sindirmek istiyorlar. Çünkü Kıbrıs’ın kuzeyinin dünyaya açılan tek kapısı Türkiye’dir şu anda. KKTC’den herhangi bir yere doğrudan uçuş yok, Türkiye dışında.

Bunu da engelleyerek insanları korkutmayı, sindirmeyi amaçlıyorlar. Bir yandan da Kıbrıs’ın ilericilerinin, demokratlarının, sosyalistlerinin Türkiye’nin aydınlık yüzüyle buluşacağı ziyaretleri de engelleme çabası olarak da yorumluyoruz.

Fakat şunun da bilinmesini isteriz ki, bu tarz baskılar bizleri sindirmeyi başaramıyor; mücadele azmimizi körükleyen unsurlar olarak görüyoruz. Egemenlerin yapacağı kısıtlamaları göre mücadelemizin engellenmesini, diyaloğumuzun kesilmesine izin verecek değiliz.

Heyetimizin geri kalanıyla beraber Ankara’ya ulaşmış bulunmaktayız. Burada da planladığımız temasları, görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Bu engellemelere karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

'Rahvancıoğlu gün içerisinde Kıbrıs'a gönderilecek'

Münür Rahvancıoğlu şu anda Ankara’da havaalanında mı bekletiliyor? Kendisine karşı yapılan işlemler neler?

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrolleri sırasında girişi engellendi Rahvancıoğlu’nun. Aslında Türkiye’ye giriş yapmadı, girişi engellendi. Bu yüzden bahsettiğimiz durum sınır dışı değil, ülkeye girişinin engellenmesidir.

Havalimanında uygun olmayan yolcular gibi bir bölüm var, direkt oraya alındı. Orada geçmiş deneyimlerimizden de bildiğimiz üzere, sorgusu yapılıyor. Daha sonrasında ya bugün ya da bir sonraki gün Kıbrıs’a geri gönderilecek. Yapılan uygulama bu şekilde.

Şu anda halen Münür Yoldaşımız, havaalanında bekleme alanında bekletiliyor. Gün içerisinde, akşamüzeri gibi Kıbrıs’a geri gönderileceğini tahmin etmekteyiz.

'Her yerden 'biz bilmiyoruz' cevabı aldık'

Rahvancıoğlu veya partiniz yetkilileri hakkında daha önce buna benzer bir işlem yapılmış mıydı?

2021 senesinde bu uygulamalar ilk yaşanmaya başladığında, Bağımsızlık Yolu olarak partimiz bu konuda Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na bilgi almak için başvuruda bulunmuştu. KKTC Dışişleri Bakanlığı’na bu uygulamanın içeriğini, girişi engellenen kişiler hakkında bilgileri sormuş, giriş engeli hakkında açıklama talep etmiştik. Bu soruya aldığımız cevap ‘Biz bir şey bilmiyoruz’ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye’de de Meclis’e bu konuda soru önergeleri soruldu. Türkiye’de de bu soru önergelerine herhangi bir yanıt verilmedi. Kıbrıs’ta çeşitli yapılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC Büyükelçiliği’ne bu konuda başvurdu. Oradan bir bilgileri olmadığı yönünde yanıt alındı.

Bugüne kadar, Kıbrıs’tan Türkiye’ye engellemelerin sayısının 10’a ulaştığıyla ilgili bilgi kamuoyunda mevcut. Bunların içinde Kuzey Kıbrıs’ın eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanından başlayarak gazeteciler, yazarlar ve çeşitli kesimlerden insanlar bulunmakta. Bu kişilerin ortak noktası da Türkiye’deki iktidara da muhalif olmaları, Kıbrıs’taki Türklerin kendi iradelerini savunan kişiler olmaları.

'İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması'

Türkiye’nin Kıbrıs’taki ilericilerin girişini engellemesi hakkında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Elimizdeki diğer bir bilgiyi de açıklayayım. Bu engellemenin Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın getirdiği bir yasak olduğunu yönünde bir bilgi var elimizde.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski CTP Milletvekili Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Gazeteci Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

Şu anda heyetinizden sadece Münür Rahvancıoğlu’nun mu Türkiye’ye girişi engellendi?

Heyetimizdeki diğer arkadaşlarımız şu anda Türkiye’ye giriş yapabildi. Sadece Münür Yoldaşımız engellendi şu anda.

Gözlemlediğimiz durum, siyasi hareketlerdeki sembol kişilerin veya toplumda desteği olan kişilerin girişinin engellenmesi yönünde oldu. Türkiye’nin engellediği kişilerin listesinin sembolik bir anlamı olduğunu düşünüyoruz.