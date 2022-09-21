'Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşlar spekülasyondan ibaret'

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik ayrıca, ‘Rusya'nın Kıbrıs çözüm süreci konusundaki tutumunun aynı kaldığını’ vurguladı.