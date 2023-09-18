Bağdat'tan IKBY'ye dönük mali desteği artırma kararı

Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) maaş ödemelerinin yapılaması nedeniyle, özerk yönetime dönük ödenekleri artırma kararını onayladı.

IKBY'ye bağlı Duhok kentinde binlerce kişi, kamu emekçilerinin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bu ayın başında sokaklara çıkmıştı.

Bağdat yönetimi, pazar günü yaptığı açıklamada, IKBY'ye yılda 2 trilyon 1 milyar dinar ödeme yapılacağını bildirdi. Ödemenin ödeme başı 700 milyar dinar (530 milyon dolardan fazla) olacak şekilde 3 taksit halinde ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, mekanizmanın, kamu emekçisi maaşları, sosyal yardım alıcıları ve emeklileri kapsayacağı ifade edildi.

Ödeneklerin Eylül ayı itibariyle kullanıma açılabileceği belirtildi.

Açıklamada, ödeneklerin denetimi için Bağdat ve IKBY yetkililerinin bir ay süresi olduğu söylendi.