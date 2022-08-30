Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye havan topu düştü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye çok sayıda havan topu düştüğü aktarılarak, Yeşil Bölge ve çevresinde silahlı çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları devam ederken, başkent Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye çok sayıda havan topu düştü. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmezken, Yeşil Bölge ve çevresinde ise silahlı çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Irak basınında yer alan haberlerde, silahlı çatışmaların Sadr Grubu’nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasında yaşandığı belirtildi.

Irak basınının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlerde, devam eden çatışmalarda can kaybının 12’ye yükseldiği belirtilerek, yaralı sayısının 200’den fazla olduğu ifade edildi.