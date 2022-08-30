Irak Güvenlik Medyası, hükümet kurumlar ve diplomatik elçilerin merkezinin bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye dört füze fırlatıldığını açıkladı.
Rudaw'ın aktardığına göre, füzelerin bir yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye dört füze atıldı
Irak başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ne dört füzenin fırlatıldığı ve füzelerin bir yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.
Haber Merkezi
Irak Güvenlik Medyası, hükümet kurumlar ve diplomatik elçilerin merkezinin bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye dört füze fırlatıldığını açıkladı.
Rudaw'ın aktardığına göre, füzelerin bir yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.