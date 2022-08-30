Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye dört füze atıldı

Irak başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ne dört füzenin fırlatıldığı ve füzelerin bir yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi

Irak Güvenlik Medyası, hükümet kurumlar ve diplomatik elçilerin merkezinin bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye dört füze fırlatıldığını açıkladı.

Rudaw'ın aktardığına göre, füzelerin bir yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.

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