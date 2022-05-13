Bağcılar'da fabrika yangını

İstanbul'daki Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Camiyolu Caddesi üzerindeki bir plastik poşet üretim fabrikasında, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikadan yoğun duman çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 işçi dumandan etkilendi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. (İHA)