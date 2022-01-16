‘Bagajcı patron’ kendini savundu: ‘İşçim değil, dayımın oğlu, gırgır olsun diye bindi’

Antalya'da otomobil bagajında bir kişiyi taşıdığı kameralara yansıyan inşaat şirketi patronu olay hakkında konuştu.

Bagajındaki kişinin kuzeni olduğunu belirten kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ‘Beni patron diye yazmışlar, değilim, beraber ortak çalışıyoruz’ diyen ve İnşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hala aynı evde kaldıklarını söyledi. Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi şunları söyledi:

"Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu".

1665 lira para cezası kesilmişti

Hatırlanacağı üzere, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu belirtilen bir kişi, 'ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü' işçiyi koltuk yerine bagajda taşımış, görüntüler ise tepki toplamıştı.

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını incelenirken inşaat patronuna Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından "araç dışında yolcu taşımaktan" 1665 lira para cezası kesilmişti.