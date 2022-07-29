Baerbock'tan Türkiye-Yunanistan mesajı: İttifak içi çatışma tam da Putin'in istediği şey

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ziyareti öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya geldi.

Ekathimerini'nin haberine göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan Dendias, Almanya tarafından Türkiye satılması planlanan altı adet denizaltının satışının iptal edilmesini talep ederek "Bu denizaltılar, Doğu Akdeniz'deki güç dengesini NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan bir ülke lehine değiştirme riski taşıyor" dedi.

NATO üyelerinin çatışmalarını diyalog yoluyla çözmelerinin önemli olduğunu söyleyen Baerbock ise "İttifak içinde çatışma tam da Rusya Devlet Başkanı'nın istediği şey" dedi. Baerbock, aynı mesajı Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette de vurgulayacağını belirtti.