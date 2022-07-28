Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye’ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye- AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.