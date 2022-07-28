Almanya: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yapacağı Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek. NATO ve Avrupalı müttefiklerin işbirliğinin önemine işaret eden Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını belirterek, "Bizim burada da mesajımız 'sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil görüşmelerle çözülmeli' olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor" dedi.

Baerbock açıklamasında "Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye'nin Karadeniz'deki arabuluculuğu hakkında. NATO'da ortak planlama hakkında" ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye ziyaretinde Avrupa'nın çizgisinden kısmen farklılıkların bulunduğu konuların da ele alınacağını sözlerine ekledi.