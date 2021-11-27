BAE’nin Türk yapımlara uyguladığı yasak kaldırıldı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü ‘Türk dizilerine yasak kaldırıldı’ başlıklı köşesinde BAE’nin yasak uygulamasını kaldırdığını yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai’de 24-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen televizyon içerik fuarına katıldığını yazan Eyüboğlu, “BAE’de yıllardır Türk dizileri yasaktı. Çünkü ‘Arap Baharı’ndan bu yana BAE ile aramızda siyasi gerilim vardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fiili Devlet Başkanı olan Şeyh Muhammed Bin Zayed Alnahyan’ın Türkiye’yi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonra iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı” dedi.