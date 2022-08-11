BAE'li şirket Kalyon'un yüzde 50'sini satın aldı

Abu Dhabi'li IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

IHC tarafından yayımlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Dünya'da yer alan habere göre Haziran ayında Kalyon Holding'in yenilenebilir enerji varlıklarında stratejik ortaklık için IHC ile görüştüğü ifade edilmişti.

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.

Şirket aynı zamanda 1,000 MW rüzgar santrali kurmak için de 2017 yılında yapılan yarışmayı kazanmış, ancak santrali henüz inşa etmemişti.

Bu satışla yerli kaynak, yerli yenilenebilir enerji ve ekipmanları üretimiyle övünülen yatırımın da önemli bir kısmı Körfez sermayesine satılmış oldu.