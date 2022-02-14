BAE'li şarkıcıdan 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' klibi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyareti bugün başlarken BAE'li şarkıcı Hüseyin El Cesmi, Erdoğan'ın seçim meydanlarında söylediği şarkı olarak da bilinen "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor"u Türkçe seslendirdiği bir klip yayınladı.

Muazzez Abacı’nın "Beraber yürüdük biz bu yollarda" sözleriyle bilinen "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendiren Hüseyin El Cesmi şarkının klibini bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipte Türkiye ve BAE'den görüntüler yer alırken klibin girişinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.