BAE'den yeni Covid-19 tedbiri

Covid-19 vakalarının artmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir tedbir kararı aldı.

Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak’tan itibaren aşı olmamış kişilerin yurtdışına çıkmasına izin verilmeyecek. Açıklamada ayrıca, iki doz aşı olmuş kişilerden hatırlatıcı doz aşı olmalarının da talep edileceği belirtildi. İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçmiş olan kişiler 3. doz aşı olabilecek.

10 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamadan, sağlık sorunu sebebiyle Covid-19 aşısı olamayan kişiler muaf tutulurken yasak, "insani durumlar ve sağlık sorunları" nedeniyle yurtdışına seyahat etmek zorunda olan kişileri kapsamayacak.

BAE nüfusunun yaklaşık yüzde 92’si tam aşılı, nüfusun tamamıysa en az bir doz aşı olmuş durumda.