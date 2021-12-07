BAE hafta sonu tatilini Cumartesi ve Pazar olarak değiştiriyor

Birleşik Arab Emirlikleri (BAE) ekonomik pazara daha rahat uyum sağlayabilmek adına hafta sonu tatilini Cumartesi ve Pazar olarak değiştirdi. Körfez ülkesinin hafta sonu tatili şu an Cuma ve Cumartesi günleri.

BBC Türkçe'nin haberine göre 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek uygulama ile Cuma günleri de yarım gün olacak.

BAE hükümeti, uygulamanın Cumartesi ve Pazar günü tatil yapan ülkelerle daha rahat bir finansal, ticari ve ekonomik etkileşim sağlama amacı taşıdığını söyledi.

BAE geçen sene yabancı yatırımcılar ve kalifiye işçiler için ekonomiyi canlandırmak adına bazı önlemler almaya başlamıştı.