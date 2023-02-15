BAE Almanya'ya Orta Doğu'dan ilk sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'un, Alman enerji şirketi RWE'ye ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını yaptığı bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Almanya'nın Brunsbüttel kentindeki LNG yüzer terminaline 137 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı yapıldı.

İlk sevkiyat dolayısıyla Brunsbüttel'de düzenlenen programda konuşan ADNOC CEO Vekili Ahmed el-Abri, "Orta Doğu'dan Almanya'ya ilk sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı, güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji kaynakları sağlamak için BAE ile stratejik ortakları arasındaki devamlı ve güçlü işbirliğinin bir yansımasıdır" dedi.

Yapılan sevkiyatın, yaklaşık 900 milyon kilovatsaat elektrik üretme kapasitesinde olduğuna ve bunun da Almanya'da 500 bin haneye bir yıl boyunca elektrik sağlayacak yeterlilikte olduğu belirtiliyor.

BAE'den Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını öngören anlaşma Eylül 2022'de imzalanmıştı.

Anlaşma, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un enerji alanında görüşmeler ve anlaşmalar yapmak üzere Eylül 2022'de çıktığı Körfez turu kapsamında gerçekleştirilmişti. (AA)