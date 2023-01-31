Almanya, enflasyon verilerini açıklamayı 'teknik sorunlar' nedeniyle erteledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), veri işlemede teknik sorunlar nedeniyle Ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin bir hafta geç açıklanacağını bildirdi.

Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle Ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat’ta belli olacağı ifade edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Avro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat’ta yayımlanacağı kaydedildi.

Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.

Almanya’da Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 8,6 olarak açıklanmıştı.