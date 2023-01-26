Almanya'nın büyük şirketleri Rusya'da iş yapmaya devam ediyor

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle birçok şirketin faaliyetlerini askıya almasına rağmen aralarında büyük markaların da bulunduğu Alman şirketlerinin çoğu, Rusya'da aktif faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

Almanya, bir yandan Ukrayna'ya askeri destek sağlarken diğer yandan büyük Alman firmaları, Rusya'da iş yapmaya devam ediyor.

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nin yayımladığı rapor, 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden AB ve G-7 şirketlerinin yalnızca yüzde 8,5'inin Rusya'dan çekildiğini ortaya koydu.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya'da hâlâ aktif öz sermaye yatırımları bulunan 1284 G7 ve AB'li şirket arasında en büyük payı yüzde 19,5 ile (250 şirket) Almanya merkezli şirketler oluşturuyor. Bunu yüzde 12,4 ile ABD, yüzde 7 ile Japonya ve yüzde 6,3 ile İtalya merkezli şirketler takip ediyor.

ABD'deki Yale Üniversitesi'nce yapılan araştırma da 19 Alman şirketinin, Rusya'da her zamanki gibi işlerine devam ettiğini, 18 firmanın önemli iş faaliyetlerini yürütürken gelecekteki planlı yatırımlarını ertelediğini ve 20'sinin bazı önemli ticari faaliyetlerini küçülttüğünü ancak diğerlerini sürdürdüğünü gösterdi.

Araştırmada, 31 şirketin ülkeden ayrıldığı, 39 Alman firmasının geri dönme seçeneklerini açık tutarken operasyonların çoğunu veya neredeyse tamamını geçici olarak kısıtladığı kaydedildi.

Birçok sektörden Alman firma, Rusya'daki işlerine devam ediyor

Alman perakende devi Metro, savaşın başlamasından kısa süre sonra Mart 2022'de "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan açıklama yapmış ancak bu ülkedeki faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Düsseldorf merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Karar kolayca alınmadı, dikkatli bir iç incelemeden sonra alındı. Şirket, oradaki 10 bin çalışanından sorumlu ve birçok kişi yiyeceklerini bizden alıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Fren sistemleri, iç elektronik ürünleri ve lastik üreten Alman otomotiv firması Continental da Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuş ancak ertesi ay yerel personelini korumak istediğini iddia ederek yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, "Rusya'daki çalışanlarımızı kovuşturmadan korumak için gerekirse Kaluga'daki lastik fabrikamızda yerel pazar için binek lastiği üretimine geçici olarak yeniden başlıyoruz" bilgisi paylaşılmıştı.

Alman teknoloji devi Bosch da Rusya'da hâlâ faaliyet gösterirken Alman makamlarının firma hakkında soruşturma başlatması nedeniyle Rusya'daki varlıklarını satmak için alıcı arıyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Bosch'un hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek mallara yönelik ihracat yasağını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Almanya'nın ünlü çikolata markası Ritter Sport da Rusya'daki faaliyetlerine hâlâ devam ediyor. Şirket, daha önce Rusya'daki faaliyetlerinden elde edeceği kârı, Ukrayna'ya bağışlayacağını açıklamıştı.

Uzaktan destek yazılımı geliştiren AnyDesk Software de Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya'da her zamanki gibi iş yapmayı sürdürüyor.

Alman tıbbi şirketi B. Braun ise Rusya'daki faaliyetlerini azaltmak veya askıya almak için herhangi bir adım atmazken Almanya'nın en büyük kimya ve ilaç şirketi Bayer, Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünleri hariç" ticari faaliyetlerini askıya almasına rağmen ülkede hâlâ aktif durumda bulunuyor.

İş makineleri tedarikçisi Zeppelin Group'un daha önce Rusya'dan çıkmak zorunda kalabileceğini açıklamasına rağmen şu ana kadar herhangi bir çekilme kararı açıklamaması dikkati çekiyor.

Almanya merkezli tarım makineleri üreticisi Claas, BPW, Fresenius, Siemens Healthineers, Storck, Ukrayna'daki savaşa rağmen normal zamanlardaki gibi Rusya'da faaliyetlerine devam ediyor.

Avrupa'nın yapı malzemeleri üreticisi Alman Knauf da Rusya'daki yeni yatırımlarını askıya almasına rağmen ülkenin birçok şehrinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Merck'in de faaliyetlerinde bazı kesintilere gitmesine rağmen Rusya'da aktif olması dikkati çekiyor. (AA)