Bademler Köy Tiyatrosu sahnelere geri dönüyor

Urla Bademler Köyü Köy Tiyatrosu, pandemi döneminde uzak kaldığı sahnelere 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde geri dönüyor.

Orhan Kemal'in ünlü eseri Murtaza'yı Haluk Işık'ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneleyecek olan Bademler Köy Tiyatrosu, bu yılki oyunlarını köyün ilk kadın oyuncusu Zeynep Şen Sözer'e ithaf ediyor. Şimdi 90'lı yaşlarında olan Sözer, köyde sahneye ilk kez 1946 yılında çıkmıştı.

Henüz İzmir'de Devlet Tiyatrosu dahi yokken 89 yıl önce kurulmuş Bademler Köy Tiyatrosu'nu çeşitli mesleklerden tiyatro tutkunu köylüler oluşturuyor.

Bademler Köy Tiyatrosu'nda sergilenecek olan 27 Mart'taki açılış oyunu saat 20.30'da başlıyor. 28 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde de sahneye çıkacak olan Bademler Köy Tiyatrosu ekibi bu heyecanlı ve mutlu günde ziyaretçilerini bekliyor.