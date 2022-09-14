'Baby Shark' şarkısı dinletilerek işkenceye maruz bırakılan tutuklu hücresinde ölü bulundu

ABD'nin Oklahoma kentindeki cezaevinde yatan 48 yaşındaki John Basco adında bir tutuklu, kendisine ve diğer mahkumlara gardiyanlar tarafından defalarca kez çocuk şarkısı 'Baby Shark' dinletildiğini iddia ederek davacı oldu.

Sputnik Türkiye'in haberine göre Basco, geçtiğimiz günlerde yattığı hücrede ölü bulundu. Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Basco'nun pazar sabahı erken saatlerde hücresinde ölü bulunduğu belirtilirken, söz konusu vakanın, son zamanlarda mahkum ölümleri ve firarlarla anılan cezaevinde bu 14. ölüm olduğu kaydedildi.

'Komplo teorisi'

Öte yandan cezaevi yetkilisi Mark Opgrande, suçlamaları komplo teorisi olarak nitelendirerek, suç belirtisi olmadığını ve görevlilerin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ihtimalinin soruşturulacağını dile getirdi.

Geçen hafta perşembe günü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Basco, kelepçeli halde saatlerce tekrar tekrar 'Baby Shark' şarkısını dinlemeye zorlandığı iddia edilen mahkumlar arasındaydı.

Basco'nun avukatından çağrı

Basco'un avukatı Cameron Spradling, yerel basına verdiği demeçte, Basco'nun ölümü ve işkence iddialarının 'rahatsız edici' olduğu vurgulayarak, soruşturma esnasında tüm delillerin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avukat, "Baby Shark kurbanlarından biri, cezevine gelişinden sonra üç gün içinde öldü. Bu nasıl olur? Bölge Savcısı David Prater, yaklaşmakta olan hukuki süreç için tanıklarından birini kaybetti" diye konuştu.

Olayın ardından bir cezaevi görevlisi ve iki polis açığa alındı.