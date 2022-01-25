Babası tarafından eşi öldürülen kişi duruşma sonrası abisini öldürdü

Aksaray’da geçen sene miras meselesi yüzünden 2 akraba gurubu arasında çıkan ve kayınpederin gelinini bıçaklayarak öldürdüğü olayda bir can kaybı da bugün yaşandı. Aksaray Adliyesinde mahkemesi görülen olayda mahkeme çıkışı eşi önceki kavgada hayatını kaybeden Muammer Çınar, abisi Mustafa Çınar’ı adliye önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın geçmişi

İlk olay 2 Nisan 2021 tarihinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Yaralılardan Döndü Çınar hastanede hayatını kaybetti. (İHA)