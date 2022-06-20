Babası balık avlamak için suya elektrik verince 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

DHA'nın haberine göre, babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akıma kapıldı.

Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.