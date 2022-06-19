YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. Sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilecek.

81 il ve Lefkoşa'da toplam 168 bin 430 aday bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurmuştu. YKS'nin tüm oturumları bugün tamamlanmış oldu.

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.

ÖSYM'nin yayınladığı kitapçıklara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: