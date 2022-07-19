Babası askerden kaçmak için sahte rapor alan Hakan Ural'a ilişkin gerçeği açıkladı

Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural, AKP yandaşı oğlunun askerden kaçmak için attığı adım sonrasında yaşananları aktardı.

"Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı" diyen Selçuk Ural, "Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim... 19 yaşında baba oldum, hatalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldum, benim evimde kaldı ve ben onu hapisteyken hep ziyaret ettim" ifadesini kullandı.

Hakan Ural, son dönemlerde bir magazin programında yaptığı iktidar yanlısı yorumlarla gündeme geliyor.