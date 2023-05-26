Babala TV ekibinden 'Kılıçdaroğlu'na sorular önceden verildi' iddiasına yanıt

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Oğuzhan Uğur’un Babala TV'deki programı Mevzular Açık Mikrofon’a katılmasının ardından soruların önceden verildiğine yönelik çok sayıda iddia ortaya atıldı.
Oğuzhan Uğur, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile yanıt verdi.
"Kamuoyuna arz ederiz" notuyla paylaşılan videoda Uğur’un tüm ekip arkadaşlarının yer aldığı görüldü.
Babala TV ekibi, iddialara Derya Uluğ'un "Ensem ona dönük oraya konuşsun" sözlerini içeren Canavar adlı şarkısıyla dans ederek yanıt verdi.