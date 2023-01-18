Babacan'dan yeni 'Baykar' açıklaması: Sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Babacan'ın sözlerine tepki göstererek, "TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" yanıtını vermişti.

'Sözlerim çarpıtılıyor'

Babacan, yeni bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti. Ali Babacan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye’nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız."