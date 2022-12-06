Babacan'dan TBMM'deki kavgaya dair açıklama: Ülkemize yakışmıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulu’nda AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması ve Örs'ün hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Babacan'ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

“Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil.

Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs’e acil şifalar diliyorum.”